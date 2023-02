Exposition de copies d'oeuvres de Banksy à Zurich

Plus de 150 copies d'oeuvres de l'artiste de rue Banksy sont exposées de vendredi jusqu'au 31 mai dans la Halle 622b à Zurich-Oerlikon. L'exposition 'The Mystery of Banksy - A Genius Mind' n'est pas autorisée par l'artiste.

Banksy, qui affirme que le droit d'auteur est pour les perdants ('Copyright is for losers'), n'est pas impliqué dans cette exposition. Toutefois, pour chaque billet d'entrée vendu, 50 centimes sont versés au bateau 'M.V. Louise Michel' qui sauve des réfugiés en Méditerranée, un projet initié par Banksy, ont indiqué les organisateurs.

L'exposition présente plus de 150 copies de graffitis, de photographies, de sculptures, de vidéos et de dessins au pochoir sur différents matériaux tels que la toile, le tissu, l'aluminium et le plexiglas. Elle donne un aperçu de l'ensemble de l'oeuvre de Banksy qui travaille toujours dans l'anonymat.

L'identité de Banksy n'est pas connue. Certains prétendent que c'est Jamie Hewlett, leader du groupe de musique Gorillaz. D'autres affirment qu'il s'agit de Robert Del Naja, un des chanteurs du groupe Massive Attack, ce qu'il a nié. Une troisième piste évoque le graffeur Robin Gunningham. Les trois viennent de Bristol.

Star de l'art urbain

Le mystère sur l'identité de Banksy contribue à faire de lui une star de l'art urbain (Street art). L'artiste critique souvent le capitalisme dans ses oeuvres, mais il est devenu le jouet du capitalisme.

Ses oeuvres se vendent aux enchères pour des montants de plusieurs millions de francs. Certaines, que l'artiste a cédées pour des sommes modestes, ont vu leur valeur multipliée par dix mille. En octobre 2018, un tableau représentant une fillette lâchant un ballon a été vendu aux enchères chez Sotheby's pour plus d'un million d'euros.

Lorsque le marteau du commissaire a frappé le coup final, une déchiqueteuse intégré dans le cadre a lacéré la moitié inférieure du tableau. Rebaptisée 'Love is in the bin' (L'amour est dans la poubelle), l'oeuvre à moitié déchiquetée a été revendue 21,6 millions d'euros en octobre 2021.

/ATS