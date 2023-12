Fan de Taylor Swift morte d'un coup de chaleur

Le décès d'une fan brésilienne de Taylor Swift est la conséquence d'un phénomène d''épuisement thermique', selon le rapport d'autopsie publié mercredi par des médias brésiliens. Le concert de la star américaine en novembre à Rio a eu lieu en pleine canicule.

La jeune femme de 23 ans, parmi les 60'000 spectateurs du premier des six spectacles du 'The Eras Tour' donnés au Brésil, est morte en raison d'un 'épuisement thermique dû à une exposition diffuse à la chaleur' après un 'choc cardiovasculaire' et une hémorragie des poumons, ce qui a entraîné une 'mort subite'.

Ce document de la police civile de l'Etat de Rio de Janeiro a été révélé par les médias locaux. Contactée par l'AFP, l'institution a indiqué ne pas souhaiter partager ces publications et ne les a pas confirmées.

De nombreux fans se sont plaints de l'interdiction d'apporter des bouteilles d'eau à l'intérieur du stade Nilton Santos, alors que la température ressentie avoisinait les 60 degrés le jour du concert.

Températures étouffantes

Le lendemain de ce drame, Taylor Swift s'était dite 'dévastée', reportant de deux jours le concert suivant, qui a commencé par ailleurs une heure plus tard qu'initialement prévu (20h30 au lieu de 19h30).

Le patron de l'entreprise chargée de la production de la tournée de Taylor Swift au Brésil, Serafim Abreu, PDG de Time For Fun, avait ensuite présenté ses 'excuses', en reconnaissant qu'il aurait fallu 'prendre des mesures supplémentaires, comme l'installation de zones d'ombre à l'extérieur (du stade où a eu lieu le concert) ou le changement de l'horaire des concerts'.

Il avait expliqué que la victime avait été 'rapidement prise en charge' et que l'équipe médicale avait 'choisi de la transférer à l'hôpital après environ une heure de soins d'urgence'.

Comme plusieurs villes brésiliennes du centre et du sud-est du pays, Rio a été confrontée à une forte vague de chaleur en novembre, avec des températures étouffantes inhabituelles pour le printemps austral.

