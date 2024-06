Festi'neuch démarre ce soir avec Zaho de Sagazan

Festi'neuch va démarrer fort dès son ouverture jeudi soir. Le concert de la nouvelle révélation de la chanson française Zaho de Sagazan est très attendu. Le Neuchâtel Open Air Festival, qui affiche complet, se tient jusqu'à dimanche.

La grande nouveauté de cette 23e édition est la nouvelle scène, nommée Le Cargo, qui remplace l'ancien Châpiteau. 'Cette nouvelle structure plus aérée et son couvert permettront d’améliorer la qualité d’accueil et la sécurité du public, mais aussi d’agrandir la scène afin d’offrir des conditions de concert optimales', ont expliqué les organisateurs.

Le festival accueillera plus de 55'000 personnes et environ 70 artistes durant quatre jours. La soirée de jeudi est une des plus attendues avec la présence de la Française Zaho de Sagazan, qui a gagné en février quatre Victoires de la musique. Le concert du groupe de rock français Louise Attaque devrait aussi drainer les foules.

Bigflo et Oli

Le vendredi est davantage tourné vers les adolescents avec notamment le rappeur français Luidji, le duo électro The Blaze et le rappeur et chanteur suisse Varnish La Piscine. Le concert du chanteur français Etienne Daho amènera une touche de pop dans la soirée.

Le samedi, le concert du groupe français Phoenix sera un des moments forts de la soirée. Tout comme celui d'Eddy de Preto. Le duo hyperactif de la scène électronique neuchâteloise Psycho Weazel DJ Set devrait aussi trouver son public.

Dimanche, les concerts les plus attendus sont ceux des rappeurs français Bigflo et Oli et de la chanteuse française Olivia Ruiz.

/ATS