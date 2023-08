Fondation de Beaulieu: dix mois avec sursis requis à l'encontre de l'ex secrétaire général

Le Ministère public vaudois a requis jeudi dix mois de prison avec sursis à l'encontre de l'ex-secrétaire général de l'ancienne Fondation de Beaulieu à Lausanne. Le procureur estime que le prévenu s'est rendu coupable de gestion déloyale aggravée.

Pour le procureur général adjoint François Danthe, la gestion du prévenu Marc Porchet a été 'dysfonctionnelle' et 'opaque'. 'Sa double casquette (secrétaire général de la Fondation et patron de sa fiduciaire mandatée, ndlr) volontairement acceptée est porteuse d'un conflit d'intérêts patent', a-t-il dit. Le sursis s'étend sur trois ans.

Le procureur a estimé que la 'complexité' de la structure de la gestion de Beaulieu était 'organisée, réfléchie et voulue'. M. Porchet a 'créé une opacité', il bénéficiait d'une 'indépendance totale' et il n'y avait 'aucun système de contrôle interne et transparent', a argué M. Danthe.

Il a qualifié cette peine de 'mesurée' pour une 'faute moyenne'. M. Porchet a toutefois 'trompé la confiance' de la Fondation de Beaulieu, 'privilégiant ses propres intérêts'.

