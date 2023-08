Fréquentation en hausse pour les Jardins du dessin de Delémont’BD

Le festival de bande dessinée Delémont’BD a clôturé, dimanche, la 3e édition de son projet d’expositions plein-air Les Jardins du dessin. Plus de 17'000 visiteurs l’ont fréquenté durant deux mois, contre 12'000 en 2022.

En libre accès, la manifestation s’est déroulée du 9 juin au 14 août dans toute la Vieille Ville de Delémont avec pas moins de 25 expositions de bande dessinée, de dessin de presse et d’illustration.

Les expositions liées à l'invité d’honneur de la manifestation,Tebo, ainsi que celles de Xavier Gorce et de Voutch et l’hommage réalisé pour les 65 ans de la création des Schtroumpfs, «ont figuré parmi les éléments les plus appréciés», selon les organisateurs.

La 10e édition de Delémont’BD aura lieu 14 au 16 juin 2024 avec, en principe dans le prolongement, cela reste à confirmer, une nouvelle édition des Jardins du dessin, gérée par une nouvelle direction artistique. Philippe Duvanel, le directeur artistique du festival depuis sa création, avait annoncé, en juin, son souhait de passer le flambeau.

/ATS