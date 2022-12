Grand retour au Théâtre de Beaulieu pour le Béjart Ballet Lausanne

Le Béjart Ballet Lausanne (BBL) fait son grand retour au Théâtre de Beaulieu fermé pendant trois ans pour travaux. Dès mercredi et jusqu'au 22 décembre, Gil Roman reprend 'Wien, Wien, nur du Allein' de Maurice Béjart. Plus de 80% des 9000 billets ont déjà été vendus.

Monument chorégraphique, 'Wien Wien, nur du Allein', n'a jamais été dansé dans son intégralité par le BBL. C'est dans un nouveau décor conçu par la scénographe lausannoise Magali Baud que son directeur artistique Gil Roman le met en scène lors de six représentations, retrouvant un théâtre transformé dont la compagnie avait été privée depuis 2019.

Survivre à un cataclysme

En imaginant 'Wien Wie, nur du Allein' comme la métaphore de la fin d'un cycle de l'humanité en 1982, Maurice Béjart murait quatorze survivants d'un cataclysme dans un bunker, jusqu'à la ronde finale. Hasard ou coïncidence ? Quarante ans après sa création, la compagnie a redécouvert 'Wien, Wien' dans son studio de Lausanne.

La pandémie imposait alors ses lois à travers le monde, tandis que les grandes musiques de l'école viennoise de la chorégraphie (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Strauss, Schönberg, Alban Berg, Webern) résonnaient dans les locaux du BBL.

Mais la reprise de ce ballet ne saurait être réduite à sa seule concordance avec l'actualité. Sa profondeur, sa richesse chorégraphique et sa construction musicale justifient simplement que ce ballet reprenne vie.

Futures tournées

Pour la suite, la troupe poursuivra ses activités essentiellement en Suisse et en Europe. Elle a déjà signé quelques dates internationales en France, en Belgique ou en Italie, notamment. Des discussions avancées se tiennent également avec des théâtres et festivals en Chine, à Oman, en Ecosse, en Espagne et au Brésil. Enfin, Gil Roman souhaite que l'ensemble du BBL se rende au Mexique. Des négociations dans ce sens sont en cours.

Cette semaine, la Fondation du BBL a annoncé que l'école Rudra Béjart qui forme de jeunes danseurs et fermée suite à une enquête reprendrait vie prochainement, sous une forme ou une autre. Dans la foulée, le Conseil communal de Lausanne a décidé cette semaine d'attribuer au BBL l'entier de sa subvention en 2023.

