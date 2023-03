Histoire du flou et parfums Gaultier revisités à Photo Elysée

Une histoire du flou photographique, les parfums Jean Paul Gaultier visuellement revisités par des étudiants de l'ECAL et le travail de Gabriel Lippmann: Photo Elysée à Lausanne a présente jeudi ses trois nouvelles expositions. A découvrir du 3 mars au 21 mai.

Le flou s'introduit dans le nouveau bâtiment cubique avec une exposition retraçant son évolution dans l'histoire de la photographie, d'un défaut initial devenu expression artistique. Les oeuvres de plus 180 artistes sont présentées, dont des prêts du MoMA à New York ou du Centre Pompidou à Paris, d'Alfred Stieglitz à Gergard Richter, en passant par Auguste Rodin, Man Ray à Sarah Moon.

A l'entrée du musée, ce sont des photographies en format XXL et aux couleurs vives qui accueillent le public autour des parfums Jean Paul Gaultier. Avec 'ECAL x Jean Paul Gaultier: Under Your Smell', les étudiants du bachelor photographie proposent leur interprétation visuelle des parfums de la marque par une exposition immersive célébrant la diversité des genres et de nouvelles définitions de la beauté.

/ATS