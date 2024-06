Jans considère la victoire de Nemo à l'ESC comme un coup de chance

Après sa victoire au concours Eurovision de la chanson à Malmö, Nemo a rencontré Beat Jans mardi à Berne. Le conseiller fédéral a qualifié son triomphe d'aubaine pour la Suisse. Des améliorations pour les personnes non binaires sont en cours, a-t-il ajouté.

L'objectif doit être de vivre en Suisse dans une société ouverte et tolérante, a écrit le ministre de la Justice sur X après la rencontre. Tout le monde doit être et se sentir intégré. M. Jans a remercié Nemo et s'est réjoui de cette entrevue, a indiqué le Département fédéral de justice et police (DFJP).

L'artiste s'engage pour les droits des personnes non binaires. L'échange avec ces personnes est très important pour Beat Jans, a relevé le DFJP. Le ministre a profité de l'occasion pour se faire une idée de leur situation en Suisse.

Concrètement, selon le DFJP, l'Office fédéral de la justice (OFJ) est actuellement en train de rédiger un rapport et d'examiner comment améliorer la situation des personnes non binaires. Dans une prochaine étape, il impliquera les individus concernés afin de recenser les problèmes et discriminations auxquels ils sont confrontés au quotidien.

Le 1er juillet, l'office fédéral organisera un atelier sur ce thème, conçu de manière participative, écrit le DFJP. Les souhaits et besoins des personnes concernées seront pris en compte. Un tel processus prend toutefois du temps et de l'argent. Le rapport final devrait être disponible d'ici à l'été 2025.

/ATS