Jungkook et Anitta, stars du festival Global Citizen à New York

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi sous le froid et la pluie à New York, pour assister au festival Global Citizen en faveur de l'aide au développement international. Jungkook et Anitta se sont produits en première partie de ce marathon musical.

Les spectateurs se sont déchaînés quand Jungkook du groupe de K-pop BTS a interprété ses plus célèbres tubes, parmi lesquels 'Still With You'. Vêtu d'un jean délavé et d'une chemise marron, le chanteur sud-coréen a rappelé à ses fans la nécessité d''avoir un impact ensemble pour s'assurer que tout le monde, partout, ait accès à des droits fondamentaux comme la nourriture et l'éducation'.

Plus tôt, la chanteuse brésilienne Anitta s'est déchaînée sur scène avec ses twerks impressionnants et son spectacle de danse, interprétant des tubes tels que son récent 'Funk Rave'. La plus grande pop star brésilienne a attiré l'attention sur l'importance de la protection de la forêt amazonienne. Elle est 'le poumon de notre planète', a-t-elle lancé.

En même temps que l'ONU

Des rappeurs tels que Busta Rhymes et Common ont rendu hommage au 50e anniversaire du hip-hop, qui est l'un des nombreux événements organisés à New York au cours des derniers mois.

Les têtes d'affiche Lauryn Hill et les Red Hot Chili Peppers devaient également se produire.

Ce festival, qui a lieu depuis 2012 lorsque les dirigeants du monde entier se réunissent à New York lors l'assemblée générale de l'ONU, offre des billets gratuits aux militants qui s'engagent à agir, comme par exemple écrire à leurs gouvernants pour demander un accroissement de l'aide au développement international.

