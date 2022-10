Kim de l'Horizon, née en Suisse, reçoit le Prix allemand du livre

Kim de l'Horizon est la lauréate du Prix allemand du livre 2022. Lors de la remise du prix lundi soir à Francfort, l'autrice née en Suisse s'est rasée la tête pour exprimer sa solidarité avec les femmes en Iran.

'Ce prix n'est pas seulement moi', a déclaré l'écrivain après l'annonce du résultat. Kim de l'Horizon, qui ne se considère clairement ni comme un homme ni comme une femme, ni comme les cdeux à la fois s'est d'abord précipitée dans le public pour serrer dans ses bras des compagnes de route.

En pleurs, elle a ensuite remercié sa mère, entonnant spontanément et a capella une chanson. Le prix est aussi 'un signe contre la haine, pour l'amour, pour la lutte de tous les êtres humains qui sont opprimés à cause de leur corps'.

Kim de l'Horizon est récompensée du prix pour le meilleur roman de langue allemande de l'année, dotée de 25'000 euros, pour son titre 'Blutbuch', édité chez DuMont. Elle y évoque justement le thème du genre.

'Née en 2666'

'Avec une énorme énergie créative, le narrateur non binaire du roman 'Livre de sang' cherche son propre langage', déclare le jury, qui s'est senti 'provoqué mais enthousiaste'. 'Quelles sont les formes narratives possibles pour un corps qui échappe aux représentations traditionnelles du genre?' La forme romanesque est en perpétuel mouvement: 'Chaque tentative de langage, de la scène plastique au mémoire sous forme d'essai, déploie une urgence et une force d'innovation littéraire qui ont provoqué et enthousiasmé le jury', ajoute ce dernier.

Kim de l'Horizon elle-même laisse délibérément sa biographie dans le vague: le texte de la couverture indique: 'né en 2666'. Selon la Börsenverein, Kim de l'Horizon est née en 1992 près de Berne; elle a étudié la langue allemande et les sciences du cinéma et du théâtre à Zurich ainsi que la littérature à Bienne. 'Blutbuch', un premier roman, avait déjà été récompensé auparavant par le prix littéraire de la fondation Jürgen Ponto.

Le jury a lu 233 titres au total.

/ATS