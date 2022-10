Kunst(Zeig)Haus : halte temporaire d'une expo d'art ukrainien

En raison de la guerre, l'exposition 'Unfolding Landscapes' présentée au Danemark n'a pas pu être rapatriée en Ukraine. La Kunst(Zeug)Haus de Rapperswil-Jona SG accueille et présente les œuvres contemporaines de 43 artistes ukrainiens jusqu'au 20 novembre.

Jusqu'en mai 2022, l'exposition 'Unfolding Landscapes' a été accueillie par l'Art Center Silkeborg Bad au Danemark. 'La guerre déclenchée par la Russie a empêché le retour des œuvres en Ukraine et a lié le destin des artistes ukrainiens à la tragédie de tout un peuple', peut-on lire dans le communiqué de la Kunst(Zeug)Haus Rapperswil-Jona.

Afin de protéger l'art et de soutenir la culture ukrainienne, l'exposition a trouvé un foyer temporaire au Kunst(Zeug)Haus de Rapperswil-Jona. L'exposition, dont la curation a été assurée avant le déclenchement de la guerre en février 2022, documente une 'scène artistique ukrainienne hautement dynamique et florissante.

Trois générations

'Unfolding Landscapes' célèbre les arts visuels ukrainiens et explore le paysage, la topographie, la psychogéographie et la culture de ce pays aux multiples facettes. L'exposition, organisée par Faye Dowling et Natalia Matsenko, réunit trois générations d'artistes dont les œuvres révèlent un paradigme de perception unique : la nature de l'espace et de ses limites, ainsi que les significations symboliques des espaces publics et privés.

Un programme a été élaboré avec des personnes ukrainiennes de la région en marge de l'exposition.

