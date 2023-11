L'Irlandais Paul Lynch remporte le prestigieux Booker Prize 2023

Le prestigieux prix littéraire britannique Booker Prize a été décerné au romancier irlandais Paul Lynch pour son roman dystopique 'Prophet Song' lors d'une cérémonie dimanche soir à Londres. L'auteur a été récompensé pour son cinquième roman.

Ce récit sombre et angoissant traite de la vie d'une mère de famille dans une Irlande qui bascule dans la tyrannie. 'Ce livre n'a pas été facile à écrire. Une part de moi pensait que j'allais mettre ma carrière en péril en l'écrivant, mais je devais quand même aller au bout', a déclaré Paul Lynch après sa victoire.

Le Booker Prize, une des récompenses littéraires les plus prestigieuses au monde récompense des oeuvres de fiction en anglais. Il a contribué au succès d'écrivains comme Salman Rushdie, Margaret Atwood ou Arundhati Roy.

Tous les romanciers sélectionnés pour cette édition - deux Américains, une Canadienne, deux Irlandais et une Kényane - faisaient partie de la sélection finale pour la première fois. Son vainqueur remporte une récompense de 50'000 livres sterling (environ 56'000 francs) et l'assurance de rencontrer un succès international.

Paul Lynch a en partie écrit 'Prophet Song', roman à l'ambiance claustrophobe, avec des blocs de texte courant sur des pages entières, pendant les confinements de la pandémie de Covid-19.

Cet écrivain, né à Limerick en 1977 et qui vit à Dublin, avait déjà écrit quatre romans, dont les remarqués 'Beyond The Sea' et 'Grace'.

Au total, 158 livres, publiés au Royaume-Uni ou en Irlande entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023, ont été soumis à la fondation Booker Prize. Treize d'entre eux avaient été sélectionnés lors d'un premier tour.

L'an dernier, l'écrivain srilankais Shehan Karunatilaka, 47 ans, avait remporté le Booker Prize pour son roman 'The Seven Moons of Maali Almeida'.

/ATS