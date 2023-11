L'acteur Jamie Foxx visé par une plainte pour agression sexuelle

L'acteur américain Jamie Foxx est visé par une plainte pour agression sexuelle à New York, selon un document de la justice new-yorkaise. Les faits se seraient déroulés lors d'une soirée sur le toit-terrasse d'un bar-restaurant de Manhattan en août 2015.

La plainte a été déposée mercredi devant la cour suprême de l'Etat de New York la veille de l'expiration d'une loi qui permet à des victimes de violences sexuelles de porter plainte au civil pour des faits prescrit.

L'acteur est notamment accusé d'avoir 'glissé ses mains dans les sous-vêtements de la plaignante et d'avoir placé ses doigts dans son vagin et son anus'. Le bar-restaurant Catch NYC & Roof et son propriétaire gérant sont également visés par cette plainte au civil.

/ATS