L'actrice française Isabelle Huppert recevra le Prix Lumière 2024

L'actrice et productrice française Isabelle Huppert, 71 ans, recevra le Prix Lumière lors de la 16e édition du Festival international de cinéma de Lyon, qui aura lieu du 12 au 20 octobre, ont annoncé jeudi ses organisateurs.

'Isabelle Huppert est l'une des actrices françaises les plus célèbres et les plus célébrées au monde', saluent-ils dans un communiqué. 'Sa carrière embrasse une part immense de l'histoire du cinéma contemporain'.

Actrice fétiche de Claude Chabrol, qui l'a dirigée à sept reprises, Isabelle Huppert remporte à 25 ans le prix d'interprétation féminine à Cannes, en 1978, pour son rôle dans son film 'Violette Nozière', première collaboration avec le réalisateur français.

Avec deux autres de leurs films, 'Une affaire de femmes' (1988) et 'La cérémonie' (1995), elle est couronnée à Venise.

Son deuxième prix d'interprétation à Cannes est pour 'La Pianiste', de Michael Haneke (2001). En 2009, elle y est présidente du jury.

Une actrice inoubliable

'Capable de passer d'une comédie sophistiquée à un film d'auteur exigeant', l'actrice a tourné avec de nombreux grands noms du septième art français et européen: Jean-Luc Godard, Claire Denis, Bertrand Tavernier, Diane Kurys, Maurice Pialat, Catherine Breillat, François Ozon, André Téchiné, Andrzej Wajda...

'Son insatiable curiosité et son goût des expériences singulières l'ont conduite aux États-Unis, où elle est à l'affiche du légendaire 'La Porte du paradis' (1980) de Michael Cimino, mais aussi plus récemment aux Philippines ou en Corée du Sud où elle joue sous la direction de Brillante Mendoza et Hong Sang-soo', rappelle encore l'équipe du festival.

Doublement césarisée comme Meilleure actrice, pour 'La Cérémonie' et 'Elle' de Paul Verhoeven (2017), ce dernier film lui vaut également un Golden Globe et une nomination aux Oscars.

Avec ce Prix Lumière, elle succède au réalisateur allemand Wim Wenders, lauréat 2023. Deux autres actrices l'ont reçu: Jane Fonda en 2018 et Catherine Deneuve en 2016.

'C'est un prix magnifique, tout comme son festival. Et c'est un prix qui porte le nom des inventeurs du cinéma! Le recevoir est une joie et une fierté', a déclaré l'actrice aux organisateurs du festival.

Créée par Thierry Frémaux, directeur général de l'Institut Lumière et délégué général du festival de Cannes, cette récompense célèbre 'une personnalité du cinéma pour l'ensemble de son oeuvre et le lien qu'elle entretient avec l'histoire du cinéma'.

Depuis sa création en 2009, le Festival Lumière est devenu l'une des grandes fêtes du cinéma international.

Le premier à la recevoir avait été l'acteur et le réalisateur américain Clint Eastwood, âgé aujourd'hui de 94 ans.

Le prix sera remis le 18 octobre.

