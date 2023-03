L'artiste Abraham Poincheval est sorti de sa sculpture à Fribourg

L'artiste français Abraham Poincheval est sorti lundi matin de la sculpture qu'il habitait depuis une semaine. La performance avait pour but de questionner la notion d'isolement, dans le cadre de l'exposition 'Corpus' du Musée d'art et d'histoire de Fribourg (MAHF).

L'artiste performeur français est resté isolé 24h/24 durant une semaine dans une sculpture, ou plus précisément dans la copie agrandie d'une statue du 15e siècle représentant saint Barthélémy.

L'artiste de 51 ans connaît une renommée internationale pour ses performances nécessitant un engagement total du corps et du mental. Il se met régulièrement en scène dans des espaces restreints afin d'interroger les notions de temps, d'enfermement et d'immobilité.

La performance 'Inside Saint Barthelemy' a pris fin lundi aux alentours de 10h00. Abraham Poincheval est sorti de la sculpture, épaulé par l'équipe du MAHF. Un peu 'sonné', l'artiste a confié se sentir 'revenir d'un autre monde'. Il s'est prêté au jeu des questions médiatiques avant de subir un examen médical 'de sortie'.

Echanges profonds avec les élèves

'Je suis à la fois heureux d'être de retour, et nostalgique que la performance se termine. C'est comme une petite mort. Cette sculpture, je sais que je n'y retournerai pas', a-t-il relevé.

Durant la semaine, le public et les classes d'écoles étaient invités à visiter l'exposition et à entrer en interaction avec Abraham Poincheval. 'Certaines élèves, très jeunes, ont posé des questions assez profondes et philosophiques avant de s'intéresser aux aspects pratiques de la performance', s'est réjoui Ivan Mariano, directeur de l'établissement.

Des rencontres de groupe, et d'autres plus intimes, ont donné lieu à des échanges 'assez incroyables', a indiqué le directeur. Et de mentionner certains visiteurs, ressortis 'très émus', et d'autres, revenus à plusieurs reprises ou ayant déposé des lettres et cadeaux à l'artiste.

Poincheval reviendra à Fribourg

La performance a également suscité son lot de réactions plus nuancées, sur les réseaux sociaux notamment. 'C'est normal que les gens se posent la question du pourquoi. Mais la chance qu'ils avaient dans ce cas précis, c'est de pouvoir venir discuter avec l'artiste pour tenter de comprendre sa démarche', a continué Ivan Mariano.

La fin de la performance a coïncidé avec la fin de l'exposition 'Corpus, le corps isolé'. Néanmoins, le MAHF annonce d'ores et déjà qu'Abraham Poincheval sera de retour à Fribourg durant deux jours avant l'été. Des moments de médiations avec les écoles ainsi qu'une table ronde sont prévus.

/ATS