L'artiste jurassien Pitch Comment s'expose à Morges (VD)

Pour sa première exposition de 2024, la Maison du dessin de presse à Morges (VD) accueille l'artiste jurassien Pitch Comment. Ses oeuvres, à 'l'esprit impertinent', sont à voir jusqu'au 20 mai.

'Sous-titrée 'l'indocile', l'exposition fait ainsi référence à l'esprit du dessinateur invité et à la saga de bande dessinée qu'il a créée avec le scénariste Camille Rebetez, devenue une série à succès sur la RTS diffusée fin 2023', indiquent les organisateurs dans un communiqué. Le vernissage a eu lieu jeudi soir.

Né en 1970, basé à Porrentruy et formé aux Beaux-Arts, Pierre-Olivier Comment, dit Pitch, s'est d'abord consacré à la peinture et à l'illustration avant de se mettre au dessin de presse en 2006 à l'occasion de la campagne électorale cantonale jurassienne. Depuis, il collabore entre autres avec les médias Vigousse, Le Matin Dimanche, Heidi.news et Le Quotidien Jurassien.

'Virtuose du non-sens et de l'ironie'

'Pitch a trouvé sa voie dans le dessin de presse où son humour (noir ou jaune selon l'humeur, l'actualité ou les médias) explose pour le bonheur de ses lecteurs. Virtuose du non-sens, de l'ironie, du second degré, Pitch ne cède jamais à la facilité ni aux modes', souligne le dossier de presse. L'an dernier, l'homme a été nommé au Forum des 100 et ainsi consacré comme l'une des figures d'influence en Suisse romande.

L'exposition sera l'occasion pour le public de découvrir les dessins de presse les plus marquants de Pitch, mais également ses oeuvres de peinture, ses croquis de reportage, ses planches de BD, ainsi que des carnets de voyage et des objets insolites.

Un mur entier de l'espace d'exposition sera consacré au canton du Jura, qui célèbre cette année les 50 ans du plébiscite du 23 juin 1974 qui a marqué sa naissance. On y trouvera notamment des dessins de presse de l'artiste sur le canton, ainsi que sa fresque/frise des 'Très riches heures du Jura' prêtée par le festival de Delémont'BD pour lequel il l'avait créée.

/ATS