L'humoriste Yann Marguet primé par la société suisse des auteurs

La Société Suisse des Auteurs (SSA) a attribué jeudi les deux prix de l'humour 2023 à Yann Marguet et Jeremy Crausaz. Ces récompenses sont dotées chacune de 10'000 francs.

L'humoriste et chroniqueur radio franco-suisse Yann Marguet, âgé de 38 ans, a reçu le prix SSA de l'humour réservé aux auteurs confirmés qui ont joui d'un 'rayonnement significatif' durant l'année écoulée. Dans un communiqué, le jury a notamment salué son 'goût assumé pour la langue française (ou romande) qu'il triture et rehausse avec sa gouaille unique et un argot richement cultivé'.

Jeremy Crausaz s'est quant à lui vu attribuer le prix 'nouveau talent humour' destiné à des humoristes émergents. Le natif de Villeneuve (FR) a lancé en 2022 son deuxième one man show 'En mieux'. Il a également diffusé son humour sur les ondes, entre autres sur Radio Fribourg et Couleur 3.

Le jury était composé de cinq experts, notamment des directeurs de théâtres, metteurs en scène et journalistes culturels. La proclamation officielle aura lieu le samedi 24 juin au Théâtre Boulimie à Lausanne.

