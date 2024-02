L'inlassable quête picturale de Nicolas de Staël exposée à Lausanne

Après Paris, la grande rétrospective du peintre français d'origine russe Nicolas de Staël s'arrête à Lausanne à la Fondation de l'Hermitage. L'exposition rassemble 105 oeuvres dont 67 jamais vues en Suisse. Une quête picturale à découvrir jusqu'au 9 juin.

Nicolas de Staël (1914-1955), 'c'est l'homme de l'émerveillement face au spectacle du monde. C'est le peintre de la tonalité et de la diversité des lumières, de la recherche et de l'expérimentation, du renouvellement constant. C'est une peinture de l'instant, sensuelle et charnelle, pas du tout intellectuelle ni académique', s'enthousiasme l'un des commissaires de l'exposition Pierre Wat.

Cette rétrospective suit chronologiquement la 'quête picturale d'une rare intensité de l'homme à travers son aventure existentielle'. De ses voyages de jeunesse et ses premières années parisiennes, puis en évoquant son installation dans le Vaucluse, son fameux voyage en Sicile en 1953 et enfin ses derniers mois à Antibes, dans un atelier face à la mer, où il s'est suicidé en 1955.

/ATS