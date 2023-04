La 5e Semaine de l’Europe à Neuchâtel se tiendra début mai

La Semaine de l’Europe à Neuchâtel, du 2 au 9 mai, a choisi de parler des femmes en Europe. L’un des points forts du programme sera, le 5 mai, l’inauguration officielle d'une place dédiée à Agota Kristof, l'écrivaine d'origine hongroise.

L’attribution de cette place encore anonyme, sise au sud du collège latin, permet au chef-lieu cantonal de rendre un hommage à une célèbre autrice d’envergure européenne, ayant fui la répression de 1956 en Hongrie et traité, dans ses livres, les duretés de l’exil et de l’intégration, ont indiqué vendredi les organisateurs.

Femmes marquantes

Outre l'écrivaine décédée à Neuchâtel en 2011, à l'âge de 75 ans, l'événement proposera de rencontrer des femmes marquantes d’hier et d’aujourd’hui: la pianiste H.J. Lim, l’ex-présidente mondiale des Soroptimist Elisabeth Hoeter, l’intellectuelle des Lumières Isabelle de Charrière ou des photographes européennes qui exposeront.

La 5e édition de la Semaine de l'Europe se tiendra au Péristyle de l’Hôtel de Ville et dans d’autres lieux de la cité. Plus de 20 partenaires s’associent à l'ensemble de manifestations 'qui valorisent les liens avec l’Europe', sous la houlette de la Ville de Neuchâtel et de la Maison de l’Europe transjurassienne.

/ATS