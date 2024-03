La 96e cérémonie des Oscars a commencé à Hollywood

Les Oscars ont débuté dimanche à Hollywood, pour une 96e cérémonie rythmée par le duo 'Oppenheimer' et 'Barbie'. Le premier part grandissime favori pour la récompense du meilleur film, tandis que le second promet d'animer la scène avec ses chansons.

Le présentateur Jimmy Kimmel a lancé la cérémonie avec un sketch et des blagues sur 'Barbie', dont la réalisatrice Greta Gerwig et l'actrice vedette Margot Robbie, ont été snobées. 'Vous avez déjà gagné toutes les deux quelque chose de beaucoup plus important: la loterie génétique', a plaisanté l'humoriste, tout en rappelant à Ryan Gosling (Ken dans le film), à quel point il était 'torride'.

La pré-cérémonie a, elle, été marquée par la dénonciation de la guerre menée par Israël à Gaza. Plusieurs stars, dont Billie Eilish, Ramy Youssef et l'acteur français Swann Arlaud, ont arboré un pin's appelant au cessez-le-feu, tandis que plusieurs petites manifestations de militants se déroulaient dans les rues de Los Angeles.

Nolan et Downey Jr

Fort de treize nominations, le portrait du père de la bombe atomique brossé par Christopher Nolan pourrait dominer outrageusement la soirée. Avec des critiques dithyrambiques et un casting impeccable, 'Oppenheimer' devrait sacrer Christopher Nolan comme meilleur réalisateur, et Robert Downey Jr comme meilleur second rôle masculin. Il est également favori dans une ribambelle de catégories techniques.

Cillian Murphy, qui prête ses traits au scientifique Robert Oppenheimer, est un sérieux candidat pour l'Oscar du meilleur acteur. Mais Paul Giamatti fait de la résistance, avec son personnage de professeur d'histoire acariâtre dans 'Winter Break'.

Nominée dans cinq catégories, cette comédie d'Alexander Payne vient d'être accusée de plagiat à la veille de la cérémonie. Cela pourrait jeter une ombre sur le sacre annoncé de son actrice Da'Vine Joy Randolph, élue meilleure second rôle féminin.

'Winter Break' est aussi l'un des concurrents les plus sérieux face à 'Anatomie d'une chute' pour l'Oscar du meilleur scénario original, pour lequel le film français part favori .

/ATS