La Constitution fédérale sur Youtube et Vimeo pour ses 175 ans

Le photographe et cinéaste zurichois Dominic Büttner a filmé 175 personnes lisant face à la caméra les 195 articles de la Constitution fédérale. Son projet multimédia 'Constitutio' marque les 175 ans de l'entrée en vigueur de la charte de 1848.

Les courts-métrages peuvent déjà être visionnés gratuitement sur les plateformes vidéo Youtube et Vimeo, ont indiqué dimanche les responsables du projet. Les vidéos veulent donner une image 'polyphonique et multicolore' de la Suisse.

Les acteurs et actrices sont des gens de la campagne et des villes, indigènes et immigrés, intellectuels ou encore artisans. L’objectif est 'de contrer l’instrumentalisation politique de la Constitution par certains cercles' et de lutter contre les clivages au sein de la société suisse, révélés pendant la pandémie.

Le projet a été financé par des villes et des cantons, des particuliers et différentes fondations, mais sans fonds fédéraux, peut-on lire dans le communiqué. Dominic Büttner espère trouver des fonds pour réaliser le projet également en français, en italien et en romanche.

https://constitutio.ch

/ATS