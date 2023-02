La Lake Parade va revoir le jour à Genève en juillet

La rade de Genève va à nouveau vibrer au son de la musique électronique. La Lake Parade aura lieu le week-end des 15 et 16 juillet, avec son cortège de chars sur les quais et sa soirée dansante. La dernière édition remontait à 2017.

La Ville de Genève autorise l'usage accru de son domaine public, a indiqué mardi à Keystone-ATS la maire Marie Barbey-Chappuis, confirmant une information de 20 Minutes. Organisateur historique de la manifestation, Christian Kupferschmid a précisé avoir également reçu le feu vert de principe du canton. Il avait déposé les demandes à la fin de l'été dernier.

'On va rester dans le coeur de la cible, à savoir la musique électronique', a fait savoir M. Kupferschmid. Le cortège fera le tour de la rade samedi en fin d'après-midi. Les organisateurs espèrent douze à quinze chars. En soirée, la Lake Sensation pourra accueillir environ 30'000 personnes vers la plage des Eaux-Vives. La journée de dimanche sera davantage destinée aux familles.

Le budget de la manifestation s'élève à environ un million de francs, dont un tiers provient des sponsors et deux tiers des recettes des stands. L'édition 2016 de la Lake Parade avait été annulée, faute de financement suffisant. De nouveaux responsables, plus jeunes, avaient pris le relais de l'ancienne équipe pour la 20e édition, en 2017. La manifestation n'avait ensuite plus eu lieu.

/ATS