La Maison d'Ailleurs révolutionne les vernissages

La Maison d'Ailleurs d'Yverdon-les-Bains (VD) a proposé samedi deux vernissages inédits en ouvrant les portes de son musée... complètement vide. Dans une démarche artistique et durant toute la période de montage, le public est invité à 'mettre la main à la pâte'.

A contre-courant des schémas habituels, le musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires a décidé de débuter le processus de montage de ses deux nouvelles expositions le jour même de leurs vernissages. Ouvrir un musée à vide et en chantier et une manière de 'questionner les présupposés inhérents à tout vernissage' et d'inclure le public dans la vie du musée, indique l'institution yverdonnoise samedi dans un communiqué.

Pour le musée, cette ouverture originale est également 'le plus bel hommage que l'on pouvait rendre' à Pierre Versins, singulier fondateur de l'institution, qui aurait eu 100 ans en 2023.

Page blanche

Aux yeux du directeur de la Maison d'Ailleurs Marc Atallah, il n'était pas question d'organiser un vernissage 'classique' où 'tout est beau' et d'où les visiteurs rentrent 'repus' après avoir bu un verre de blanc. 'Il fallait trouver autre chose', a-t-il expliqué à Keystone-ATS.

'Tout ça est un peu spécial, mais ça va avec cette idée un peu choc peut-être de l'exposition, c'est-à-dire comment on fait pour questionner nos propres certitudes, voire même ce à quoi on ne pense plus', poursuit Marc Atallah. 'Quand on va à un vernissage, on ne remet plus en question le fait que l'exposition est terminée, mais on ne sait pas vraiment ce qu'est une exposition.'

Même l'affichage et le site Internet ne sont pas terminés, a précisé le directeur. L'affiche est, pour l'instant, presque entièrement blanche et ne sera dévoilée dans sa version définitive que dans un mois. Même chose pour le site web.

Militantisme et science-fiction

Après avoir assisté gratuitement à l'envers du décor, le public sera invité, dès le 6 avril, à payer son entrée et à visiter les deux expositions, qui s'étendront jusqu'au 7 janvier 2024.

Intitulée '(Ré)volte!' et établie dans le bâtiment principal, la première exposition aborde, comme son nom l'indique, la contre-culture contemporaine. Sept artistes internationaux et une scénographie immersive seront présentés.

Dans l'Espace Jules Verne, la seconde exposition 'Volte-face: des visages sous les masques' puisent, elle, dans les collections du musée et parmi les trésors des collectionneurs pour explorer l'univers du film 'Star Wars'.

