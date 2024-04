La chanteuse américaine Taylor Swift est milliardaire, selon Forbes

La chanteuse américaine Taylor Swift est milliardaire, selon le dernier classement des fortunes des célébrités mondiales publié mardi par le magazine Forbes. Son patrimoine est désormais estimé à 1,1 milliard de dollars (998 millions de francs).

La native de Pennsylvanie devient la première artiste, homme ou femme, à avoir franchi le seuil à dix chiffres uniquement grâce aux revenus tirés de sa musique.

En moins d'un an, Taylor Swift a vu sa fortune croître de 360 millions de dollars, en grande partie grâce aux retombées économiques de sa tournée 'The Eras Tour', forte de 152 dates. Selon plusieurs estimations, 'Eras' est en passe de devenir la série de concerts ayant généré le plus de revenus dans l'histoire de la musique, bien au-delà du milliard de dollars.

Cette tournée, qui doit s'achever le 8 décembre à Vancouver (Canada), lui a déjà rapporté 190 millions de dollars, selon Forbes.

Un avion privé

Le magazine estime que, depuis le début de sa carrière, Taylor Swift a tiré plus de 500 millions de dollars de droits d'auteur et des concerts. Interprète, mais aussi auteure ou co-auteure de quasiment tous ses titres, l'artiste de 34 ans en est aussi productrice ou co-productrice, ce qui multiplie les gains.

Elle a aussi réenregistré ses six premiers albums, dont elle ne possédait pas les droits d'enregistrement originaux, les bandes mères ou 'masters', que son ancienne maison de disques, Big Machine, refusait de lui revendre.

Selon Forbes, la valeur de son catalogue musical se monte désormais à environ 500 millions de dollars. Le magazine ajoute à ce patrimoine des biens immobiliers évalués à 125 millions de dollars au total, ainsi qu'un avion privé, estimé à 10 millions de dollars.

L'augmentation brutale de sa fortune personnelle tient aussi au film 'The Eras Tour', montage de deux de ses concerts, qui a enregistré 261 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

Taylor Swift n'est pas la seule artiste musicale à être entrée dans le cercle très fermé des célébrités milliardaires. Elle avait déjà été devancée par le rappeur Jay-Z, la chanteuse Rihanna ou le chanteur Jimmy Buffett, mais tous doivent une partie de leur fortune à des investissements dans des activités sans rapport direct avec la musique.

