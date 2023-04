La nuit au Musée des cultures de Bâle

Le Musée des cultures de Bâle présente une exposition temporaire consacrée à la nuit. De nombreux objets révèlent la façon dont on appréhende les heures nocturnes dans différentes cultures.

'La nuit - rêver ou veiller', visible jusqu'au 21 janvier prochain, présente des lieux où l'on dort, des lampes et des lanternes, des mythes, des créatures de la nuit, sans oublier les monstres sous les lits, a indiqué jeudi Florence Roth, commissaire de l'exposition. Les objets présentés proviennent essentiellement des collections du musée.

En plus d'objets utilitaires, l'exposition présente aussi les aspects mystiques de la nuit comme les fantômes et les sorcières. Elle aborde aussi la vie nocturne, car la nuit n'est pas faite que pour dormir.

Chauve-souris

Animal nocturne par excellence, la chauve-souris effraye ou fait l'objet d'admiration. Dans certaines cultures, on la perçoit comme porteuse de malheur ou de maladies, alors que dans d'autres elle est un symbole de bonheur ou de prospérité. Même Batman, combattant du crime à Gotham City, a sa place dans l'exposition.

Parmi les objets exposés, on peut notamment voir une chèvre à bec (Schnabelgeiss) avec laquelle on chasse les mauvais esprits dans la vallée bernoise du Hasli pendant les nuits de la dernière semaine de l'année. Il y a aussi des lanternes, comme celles du carnaval de Bâle ou des veilleurs de nuit.

Sommeil

L'exposition s'intéresse aussi au sommeil. En Europe, une seule phase de sommeil de huit heures est considérée comme idéale. Mais dans d'autres cultures, les gens ne dorment que quelques heures, mais plusieurs fois par jour.

L'aménagement du lieu de sommeil varie fortement d'une culture à l'autre. L'exposition présente des matelas, des nattes, des lits, des draps, des couvertures, des sacs de couchage, des hamacs et des repose-têtes. On peut aussi voir des chemises de nuit, des bonnets de nuit et des pyjamas.

