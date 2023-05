La prochaine exposition nationale pourrait être décentralisée

Nexpo, le nouveau projet d'exposition nationale prévue pour 2032 veut emprunter des voies inédites: durable, orientée vers l'avenir et surtout décentralisée. Une première, selon ses promoteurs. Elle aurait lieu dans les villes, à la campagne et à la montagne.

Les dix plus grandes villes de Suisse ont dévoilé leur concept ce lundi à Berne. Nexpo veut présenter un pays qui aborde la question du 'comment vivre ensemble dans le futur', qui réduit les fossés et qui renforce la cohésion nationale. Aujourd'hui, 26 villes et communes de 18 cantons font partie de cette initiative.

'C'est maintenant, en ces temps de crise, qu'une expo nationale est plus nécessaire que jamais', souligne le maire de la ville de Berne, Alec von Graffenried. 'Chaque génération mérite une exposition nationale qui aborde les thèmes et les défis actuels tout en créant des perspectives pour l’avenir.'

Renforcer la cohésion sociale

Pour Corine Mauch, la maire de Zurich et présidente de Nexpo, la future exposition 'veut explorer comment, dans une Suisse diversifiée, nous pouvons renforcer nos liens et façonner notre avenir commun. On constate en effet dans le monde entier que la cohésion sociale telle que nous la connaissons ne va pas de soi et qu'elle nécessite d'être constamment entretenue.'

Jusqu'à présent, l'exposition nationale a toujours eu lieu dans une seule ville ou région. Ce ne serait pas le cas ici. 'En se déroulant dans toute la Suisse, Nexpo veut construire des ponts entre le centre et la périphérie, de la ville à la montagne, et crée ainsi des lieux de rencontres, au-delà des frontières linguistiques', révèle Filippo Lombardi, conseiller municipal de Lugano. L'exposition se veut également participative. Nexpo veut encourager l'interaction sociale et renforcer l'unité dans la diversité.

Entre histoire et identité

Les dix villes principales du projet traitent chacune d'une thématique sociétale pertinente. Les sujets abordés vont de Genève (ici + ailleurs) à Lausanne (Défis + collaboration) en passant par Bâle (Croissance et frontières) à Lugano (Réalité et virtualité).

Ces thématiques sont toutes liées à l'histoire et à l'identité des régions. Les communes associées rejoindront l’une de ces thématiques et les interpréteront à leur manière. C'est ainsi que la voix de la campagne sera entendue en ville et vice-versa. Les différents thèmes seront reliés entre eux par des itinéraires Nexpo qui traversent toute la Suisse, de la ville à la montagne. Une place éponyme par commune servira de point de départ pour découvrir l'expo.

Utilisations durables et novatrices

Nexpo veut permettre de redécouvrir la Suisse, sans pour autant oublier le climat et l'environnement, explique Sami Kanaan, conseiller administratif de la ville de Genève : 'Nous serions la première exposition nationale à penser et à mettre en œuvre de manière cohérente le thème de la durabilité. Que ce soit au niveau du réseau de transport, du savoir-faire ou des bâtiments', en misant délibérément sur des structures existantes, qui seront réutilisées, plutôt que sur de nouvelles grandes constructions qui seront détruites après l'exposition.

Dans le contexte d'une situation financière tendue, le Conseil fédéral a décidé de ne pas se prononcer avant 2028 sur un éventuel soutien financier à une expo nationale. Nexpo demande au Conseil fédéral de choisir le projet retenu en 2026, pour une faisabilité en 2032.

Plusieurs villes romandes dans le coup

Outre les villes fondatrices de Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Saint-Gall, Winterthur et Zurich, d'autres communes font partie du projet, dont Fribourg, La-Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Porrentruy et Sion.

Une déclaration d'intention de coopération a déjà été signée entre Nexpo et un autre projet, intitulé X27.

