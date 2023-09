Lac de Neuchâtel: découverte d'une pirogue du Premier âge du Fer

Une découverte importante a été faite dans le lac de Neuchâtel: une pirogue monoxyle en chêne du Premier âge du Fer, vieille de quelque 2500 ans, a été extraite des eaux à la hauteur de Grandson (VD). Elle a été trouvée dans un état de 'conservation remarquable'.

La pirogue de 12,30 mètres de long a été sortie du lac vendredi dernier, reposant à une profondeur de 3,5 mètres sur un banc de sable de la rive nord du lac, a indiqué l'Archéologie cantonale vaudoise qui a dévoilé l'historique embarcation mercredi aux médias à la Poissine-Grandson.

Les archéologues cantonaux ont été assistés par des experts en technique subaquatique. Cette délicate opération a nécessité de longs mois de préparation, précisent-ils. La localisation et la découverte en tant que telles avaient été faites en 2021, via un dirigeable qui effectuait de la prospection archéologique autour du lac.

'Il s'agit d'une découverte archéologique d'une importance considérable pour notre compréhension de la préhistoire de la région. Son analyse radiocarbone la date entre 750 et 520 avant J.C., époque où les rives des lacs n'hébergeaient plus de villages. C'est une des très rares embarcations de cette époque en Suisse, préservée quasi dans son intégralité', explique Nicole Pousaz, archéologue cantonale.

Très grande, très fragile

'C'est une grande dame bien malade. Une partie des flancs de la pirogue s'est enlevée à cause de tempêtes et la partie qui était dans le sédiment était très fissurée. C'est un objet très fragile', a précisé à Keystone-ATS Jean-Daniel Renaud, fondateur d'archéo développement à Cortaillod (NE), société spécialisée dans les domaines techniques liés à l'archéologie subaquatique et terrestre.

'Elle a été fabriquée à l'époque sur un tronc de chêne qui faisait à peu près 13 mètres de long sur un diamètre d'un mètre environ. Ce genre de pirogue, spécialement grande, était surtout utilisé pour le transport de marchandises et de personnes ou pour faire de la pêche', complète M. Renaud. Elle fait partie des pirogues les plus grandes et complètes découvertes en Suisse, selon le spécialiste.

L'embarcation sera soigneusement transportée vers un environnement spécialement aménagé pour son étude approfondie. Des analyses de datation par dendrochronologie ainsi qu'une photogrammétrie associée à une lasérométrie seront menées pour créer une modélisation en trois dimensions (3D) détaillée. Ces investigations fourniront des informations essentielles pour éclairer le passé et l'histoire de cet artefact, indique encore l'Archéologie cantonale.

/ATS