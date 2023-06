Laetitia Casta sera sur scène au Théâtre de Carouge cet automne

Le Théâtre de Carouge (GE) a dévoilé samedi sa programmation pour la saison 2023-2024. Treize spectacles sont à l'affiche, dont une adaptation du film d'Ettore Scola 'Une journée particulière' dans lequel l'actrice française Laetitia Casta incarnera le rôle principal.

Mise en scène par Lilo Baur, la pièce raconte l'histoire de deux solitudes: celle de la 'gardienne du foyer', épouse et bonne mère, Antonietta, incarnée par Laetitia Casta, et du chroniqueur radio Gabriele, homme cultivé et homosexuel, joué par l'acteur franco-marocain Roschdy Zem.

La distribution a demandé une réflexion particulière avec Lilo Baur lors de la conception du spectacle puisque 'dans le film, c'est Sophia Loren et Marcello Mastroianni qui se donnaient la réplique', a souligné Jean Liermier, directeur du Théâtre de Carouge. Il présentait la nouvelle saison samedi en fin de matinée devant une salle comble.

Antonietta et Gabriele se rencontrent dans le contexte particulier d'une journée sous le régime fasciste de Benito Mussolini et marquée par la visite d'Adolf Hitler à Rome en 1938. De là, leurs existences s'en retrouveront bouleversées. A voir du 3 au 22 octobre. Une projection spéciale du film d'Ettore Scola est en outre prévue le 5 octobre au Cinéma Bio, en présence de la dramaturge Valérie Six, coproductrice du spectacle.

Adaptation de Nicolas Bouvier

Un autre point fort de cette saison qui 'trépigne de vie' sera l'adaptation sur scène du roman 'L'Usage du Monde' de l'écrivain genevois Nicolas Bouvier. Ce voyage en terres inconnues à bord d'une Fiat Topolino, qui se déploie comme une quête initiatique, c'est le comédien franco-genevois Samuel Labarthe qui le relate.

La pièce mise en scène par Catherine Schaub tiendra l'affiche du 29 novembre au 26 janvier. 'C'était un juste retour aux racines', s'est enthousiasmé Jean Liermier, rappelant les années carougeoises de l'écrivain avec son ami, l'illustrateur Poussin.

En arrière-plan, sur l'écran, le public découvrait un étonnant mobile avec un pneu de la fameuse voiture, un accordéon et une théière - chaque pièce de cette saison a son mobile-machine, composé d'éléments des spectacles et qui tient lieu d'affiche.

Donner du sens à l'existence

Du 1er au 16 mars, le public de l'institution carougeoise pourra découvrir également un 'vaudeville soviétique'. Une pièce 'à l'humour loufoque, qui permet de résister', a relevé Jean Liermier. Ecrite en 1928, interdite avant même d'avoir été jouée par le pouvoir stalinien en 1932, 'Le Suicidé' est une pièce au comique féroce, à la résonance très actuelle.

Pour son metteur en scène, Jean Bellorini, elle dépeint la nécessité de donner un sens à son existence dans un monde où la réalité fait place au cauchemar.

La saison de l'institution carougeoise, qui fait la part belle aux créations, s'achèvera sur une proposition de Jean Liermier intitulée 'Zoo Story'. Elle met en lumière un étonnant raconteur d'histoires, original, drôle et inquiétant à la fois. Il y sera question d'un chien, d'une concierge, d'honneur et de territoire.

La pièce sillonnera la Suisse romande à bord du camion théâtre, un projet initié en 2016 pour se rapprocher de ses spectateurs.

Instant de lecture

Pour la première fois cette année, le théâtre de la Cité sarde propose de passer un instant de lecture avec une personnalité durant la deuxième moitié du mois de novembre. Pour cette première édition, la comédienne suisse Yvette Théraulaz fera découvrir sa lecture d'Alice Rivaz.

Les 135 spectacles de la saison qui s'achève ont attiré 50'819 spectateurs, soit un taux de fréquentation de 98,68% - 'c'est un pourcent de moins que la saison précédente, mais, en réalité, comme il y avait plus de fauteuils, nous avons accueilli 7441 spectateurs de plus!', s'est réjoui Jean Liermier, avec sa gouaille et l'humour qui le caractérisent.

Après deux saisons marquées par la pandémie, ainsi que la rénovation du bâtiment de l'institution carougeoise, déplacée temporairement dans une salle éphémère baptisée La Cuisine et vendue à la ville de Nice, 'nous avons retrouvé un équilibre financier'.

