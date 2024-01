Lancement de la 8e édition de la Fête des Lumières à Morat (FR)

La 8e édition du Festival des Lumières, à Morat (FR), a débuté mercredi sous la grisaille. Jusqu'au dimanche 28 janvier, les organisateurs attendent plus de 50'000 visiteurs sur les plus de 20 arteplages artistiques de la manifestation.

Les arteplages proposent cette année davantage de performances en direct et d'oeuvres d'art combinant diverses techniques qu'en 2023. 'Outre des artistes de Suisse, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas et d'Italie, des Polonais et des Ukrainiens figurent pour la première fois sur la liste des invités', a indiqué l'organisation.

En plus des 25 artistes, la manifestation qui occupe plusieurs lieux de la cité médiévale fribourgeoise fait appel à pas moins de 300 bénévoles. Le festival, qui compte bien redevenir un rendez-vous incontournable de la saison hivernale, nécessite également 325 projecteurs et environ 4500 lanternes sur le lac de Morat.

Portraits vivants

L'un des points forts est la projection 'extraordinaire' intitulée 'Le Grand Mix à Morat', réalisée par le duo de créateurs français Inook. Des œuvres d'art choisies parmi celles du Musée d'histoire naturelle et du Musée d'art et d'histoire de Fribourg doivent transformer la façade du bâtiment scolaire en portraits vivants.

Des chansons connues de différents genres sont interprétées simultanément. Autre moment intense de la manifestation dans la cité lacoise, le spectacle 'Tanz der Schatten' vient conter une fable du bonheur à travers les yeux d’une jeune fille. Le 'show', mêlant danse et lumière, a lieu tous les soirs à plusieurs reprises.

Danseurs ukrainiens

Pour créer cet univers enchanteur entre ombre et lumière, l’artiste moratois Adrian Scherzinger collabore avec la troupe de danse ukrainienne internationalement connue Verba Shadow. Il était prévu de présenter le projet lors de la précédente édition, mais la situation de guerre en Ukraine en avait décidé autrement.

L’impact économique annuel de l'événement moratois est estimé à 4 millions de francs par édition, ont fait savoir les organisateurs lors de la conférence de presse de mardi. Près de la moitié des visiteurs provient de l'extérieur du canton de Fribourg, à savoir des cantons de Berne, Vaud et Neuchâtel.

Loin du record

L'an dernier, le Festival des Lumières de Morat avait vu sa fréquentation diminuer pour sa 7e édition en raison d'un temps peu favorable. L'événement avait alors attiré 51'000 personnes douze jours durant, contre un peu plus de 60'000 lors de l'édition précédente.

En 2020, juste avant la pandémie de coronavirus, la manifestation avait réalisé une fréquentation record, avec plus de 90'000 visiteurs. Après la grisaille et la pluie de mercredi, la météo s'annonce plus favorable à partir de vendredi.

