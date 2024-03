Lauriers français pour le vocaliste suisse Andreas Schärer

L'Académie française du Jazz a récompensé le vocaliste bernois d'origine valaisanne Andreas Schärer. Elle lui a décerné le Prix du Musicien européen lors d'une cérémonie organisée lundi soir à Montrouge, en région parisienne.

Né en 1976 à Viège (VS), Andreas Schärer explore un large éventail de techniques, dont le sprechgesang (un style entre le chant et la parole), le beat-boxing et le scat. Lauréat de nombreux prix, il est le leader du sextuor Hildegard lernt fliegen et est invité à travers le monde comme soliste.

Le chanteur, qui a sorti en septembre dernier un nouvel album intitulé 'Evolution', compose également pour ses propres projets, ainsi que pour des ensembles classiques et des formations contemporaines. Il enseigne depuis 2010 le chant et la composition à la Haute école de musique de Berne, précise-t-il sur sa page internet.

L'Académie a par ailleurs couronné le pianiste-compositeur-chanteur Grégory Privat, âgé de 39 ans, en lui décernant le Prix Django Reinhardt 2023, plus haute distinction remise à un musicien français. Grégory Privat, né en Martinique, est le quatrième musicien antillais à recevoir ce prix, sur 71 lauréats, selon l'AFP.

Le Prix du Disque Français a lui été attribué au pianiste-chef d'orchestre-arrangeur Laurent Cugny pour 'Tentet Zeitgeist'. Le Grand Prix de l'Académie du Jazz, récompensant le meilleur disque de 2023, est revenu au pianiste cubain Gonzalo Rubalcaba et au saxophoniste alto Pierrick Pédron pour leur disque en duo 'Gazebo'.

Le chanteur afro-américain Billy Valentine a décroché le Prix de l'artiste blues-soul-gospel pour son album de reprises 'And the Universal Truth'.

