Lausanne: une immersion dans la vie et l'oeuvre de Frida Kahlo

Frida Kahlo illumine les Fêtes de fin d'année à Lausanne. La peintre mexicaine fait l'objet d'une exposition immersive à Beaulieu, entre projections vidéos, narration à la première personne et bande musicale originale.

Ouverte il y a une semaine et à voir jusqu'au 19 mars, 'Viva Frida Kahlo' a jusqu'ici recueilli des retours 'très positifs', se réjouit Vincent Sager, directeur d'Opus One, l'organisateur de l'exposition. Les premiers visiteurs ont été 'touchés' par la qualité de l'immersion, mais aussi par le fait que Frida Kahlo 'nous prenne par la main' durant toute l'exposition, via un procédé de voix off qui incarne l'artiste.

En dépit de la vie souvent tragique de Frida Kahlo, cette exposition apporte aussi 'beaucoup de couleurs au coeur de l'hiver', ajoute-t-il, interrogé par Keystone-ATS.

Mêlant oeuvres et biographie, l'exposition projette les peintures expressives de Frida Kahlo, leur symbolisme, leurs plantes et animaux colorés ainsi que ses fameux autoportraits. 'Nous sommes à la croisée des chemins entre l'éducation, le divertissement et la culture', estime Vincent Sager. Et de souligner qu'il ne s'agit pas de 'se substituer' à un musée, mais d'offrir 'une approche différente'.

Selon lui, l'exposition s'adresse 'à tout le monde'. Les amateurs de Frida Kahlo peuvent 'redécouvrir son oeuvre sous un angle différent', tandis que les néophytes font connaissance avec l'une des artistes et icônes féministes les plus emblématiques du 20e siècle. 'Nous ne cherchons pas à être exhaustif, mais à ouvrir des fenêtres sur sa personnalité et son travail artistique', indique le directeur d'Opus One.

Unique en son genre

Cette exposition est d'autant plus particulière que ses concepteurs ont bénéficié d'une certaine exclusivité, l'oeuvre de Frida Kahlo étant encore protégée. Elle se distingue ainsi de la plupart des autres expositions immersives, basées sur des oeuvres tombées dans le domaine public.

Présentée l'an dernier à Zurich en première mondiale, 'Viva Frida Kahlo' a dû être 'complètement repensée' pour s'adapter à Lausanne, pour que ses projections épousent au mieux le site. 'L'objectif était de créer un écrin, de faire oublier au visiteur qu'il se trouve dans une halle d'exposition de Beaulieu', remarque Vincent Sager.

Après le travail en studio à Zurich, où il a fallu notamment redesigner les images, le montage à Lausanne a pris environ trois semaines, sollicitant une équipe de 10 à 30 personnes. Le budget de l'exposition tourne autour du million et demi de francs. Opus One espère attirer entre 50'000 et 100'000 visiteurs jusqu'au 19 mars prochain.

A noter encore que l'exposition est le fruit d'une collaboration 100% zurichoise entre MAAG Music & Arts et Projektil, une société de production spécialisée dans la création d'expériences multimédias artistiques, déjà notamment à l'origine de l'exposition immersive consacrée à Ferdinand Hodler et Paul Klee à la MAAG Halle.

