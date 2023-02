Le 21e FIFDH entre Iran, zadistes et féminicides

La nouvelle équipe du Festival du film international sur les droits humains (FIFDH) dévoile un menu très diversifié pour la 21e édition prévue du 10 au 19 mars à Genève. Des femmes afghanes et de la lutte en Iran aux féminicides en passant par les zadistes du Mormont.

La rencontre genevoise sera la première de la nouvelle directrice des programmes Irène Challand. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme fête ses 75 ans cette année, le festival a voulu aborder des thématiques 'aussi complémentaires' que l'humiliation comme outil d'oppression, l'extension des droits universels ou les défis liés à l'ère numérique, annonce-t-elle mardi.

Inédit, parmi les centaines d'invités, certains ne sont pas annoncés pour des raisons de sécurité. La répression en Iran, au centre de l'actualité avec la guerre en Ukraine ces derniers mois, fera l'objet d'une discussion et de deux films.

L'écrivain italo-suisse Giuliano Da Empoli, dont l'ouvrage sur le président russe Vladimir Poutine est très exposé, sera également de la partie. Parmi les thématiques, l'environnement et la décolonisation restent des questions auxquelles le festival donne une place importante.

L'impact des nouvelles technologies sur les droits humains prend toujours plus de poids parmi les films ou les discussions. Autre indication, le FIFDH reste très attaché aux droits des femmes. Alors qu'il est doté de nombreuses membres féminines parmi sa direction, il a choisi cette année de se pencher davantage sur les féminicides.

Une femme est tuée toutes les dix minutes environ par son conjoint dans le monde. Pas moins de quatre films aborderont 'les dérives violentes de la société patriarcale', précise aussi le festival.

Neutralité en discussion

Les défis pour la Suisse ne sont pas non oubliés. La neutralité est à nouveau au centre des regards depuis les nombreuses demandes d'autorisation de réexportation d'armes vers l'Ukraine par des pays tiers.

Souvent absents des dialogues récents au profit des politiques, alors que le Conseil fédéral n'a cessé de mettre en avant des arguments de légalité, les juristes seront représentés dans une discussion sur cette question lors du festival. La ZAD du Mormont (VD) sera elle défrichée au travers du film Zadvengers de Simon David.

Au total, près d'une quarantaine de films seront projetés et des dizaines de discussions et rencontres, dont beaucoup seront à nouveau diffusées en ligne, sont attendues. Sept productions seront montrées en première mondiale et davantage encore en première suisse. Pour la première fois, trois composantes du festival sont prévues pour les petits dès 6 ans.

Huit films de fiction et dix documentaires seront en compétition. Parmi les différentes animations, le podcast revient pour une seconde année. Il accueillera six cinéastes comme invités.

