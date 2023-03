Le FIFF propose pour la première fois une expérience ciné-culinaire

Le FIFF, Festival international du film de Fribourg, propose du 17 au 26 mars 99 films en provenance de 52 pays de tous les continents. Cette 37e édition dévoilée mercredi entend être une fête pour les pupilles et les papilles avec une expérience ciné-culinaire.

Si le FIFF se veut une fenêtre sur les cultures du monde, il entend s'ancrer également dans l'actualité régionale. Alors que Fribourg est Ville suisse du goût 2023, le festival propose de découvrir dans la section 'Cinéma de genre: Bon Appétit !' des productions dans lesquelles la gastronomie a toute sa place.

C'est notamment l'occasion de se mettre à table en compagnie d'Edouard Baer et de Benoît Poelvoorde dans Adieu Paris, film présenté en première suisse. Le FIFF mentionne également le film taïwanais Heavy Craving qui s'attaque à la grossophobie avec 'la gourmandise de la satire sociale'.

Thématique culinaire

Pour la première fois, la manifestation se lance dans une expérience ciné-culinaire intitulée 'Un film, un repas'. Elle s'associe à huit restaurants fribourgeois qui proposeront des plats originaux élaborés en écho à certains films du programme.

La comédie Umami - A taste of happiness sera projetée en ouverture le 17 mars en présence de son réalisateur français Slony Sow. Le film de clôture emmènera le public à Alger avec Houria, oeuvre réalisée par Mounia Meddour, présente à Fribourg.

'Les artistes apportent toujours le reflet le plus intéressant de l'actualité: leur créativité et leur intelligence permettent de prendre du recul. Leurs voix, leurs regards sont comme une respiration, parfois cruelle, parfois violente, parfois drôle, toujours engagée, dans le flot de l'actualité', explique Thierry Jobin, directeur artistique du FIFF, cité dans un communiqué.

Invité d'honneur

L'un des points forts de cette 37e édition sera la conversation du public avec le réalisateur allemand d'origine turque Fatih Akin, l'invité d'honneur.Autre regard sur l'actualité, le FIFF propose un coup de projecteur sur la Moldavie dans sa section Nouveau territoire.

