Le Genevois Slimka, meilleur artiste romand aux Swiss Music Awards

La chanteuse st-galloise Joya Marleen, le chanteur bâlois Baschi et le groupe bernois Züri West ont été désignés artistes de l'année mercredi à Zurich lors des Swiss Music Awards 2024. Le rappeur genevois Slimka, lui, est le meilleur artiste romand.

Le public avait jusqu'au 21 avril pour désigner ses artistes préférés. Dans la catégorie 'Romandie', Slimka était opposé à deux femmes, l'auteure-interprète lausannoise Nnavy et la rappeuse jurassienne Baby Volcano.

D'autres romands sont repartis les mains vides. Dans la catégorie 'Best Breaking Act', qui met en avant de nouveaux artistes, le trio de Ländler schwyzois Rusch-Büeblä a été préféré au chanteur valaisan Nuit Incolore.

Dans la catégorie 'Most Rising Artist Social Media', qui récompense l'activité sur les réseaux sociaux, la Jurassienne bernoise Phanee de Pool s'est inclinée face à la rappeuse grisonne Gigi. Et Shuttle, projet du musicien indie-pop fribourgeois Grégoire Pasquier, n'a pas été retenu dans la catégorie 'SRF 3 Best Talent'. Le prix est allé à l'Appenzelloise Riana.

/ATS