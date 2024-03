Le Parlement prié de libérer 987 millions pour la culture

La culture devrait être encouragée pour la période 2025-2028 par une enveloppe de 987 millions de francs. Le Conseil fédéral a transmis mercredi au Parlement sa stratégie culturelle qui vise notamment de meilleures conditions de travail.

En raison de la situation financière de la Confédération, le budget a été réduit de 14 millions de francs.

La Confédération veut garantir une rémunération équitable des acteurs culturels, améliorer leurs conditions de travail et l’égalité des chances. Elle soutiendra aussi la transformation numérique dans la culture et tiendra compte des nouveaux formats numériques et hybrides de production, de diffusion et de médiation.

L'accès à la culture pour tous ou la transparence sur le patrimoine culturel au passé problématique font également partie des axes choisis pour la nouvelle période d'encouragement.

/ATS