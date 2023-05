Le Schaulager à Münchenstein (BL) fête son 20e anniversaire

Le Schaulager, à Münchenstein près de Bâle, fête son 20e anniversaire et ouvre ses portes au public. Conçu par les architectes Herzog & de Meuron, ce dépôt abrite la collection de la Fondation Emanuel Hoffmann.

Inauguré le 24 mai 2003, le Schaulager est accessible aux spécialistes et aux étudiants. Le grand public n'y a que rarement accès, sauf sur inscription pour des visites guidées. La dernière grande exposition publique date de 2016.

Pour marquer son 20e anniversaire, l'institution ouvre à nouveau ses portes du 10 juin au 19 novembre pour l'exposition collective 'Out of the box'. Une sélection d'oeuvres entreposées dans le Schaulager sera visible dans les vastes salles du dépôt.

On pourra y voir des oeuvres de grand format de 25 artistes, dont Dieter Roth, Katharina Fritsch, Robert Gober, Rodney Graham et Peter Fischli. Certaines sont montrées pour la première fois au public. La collection comprend aussi des oeuvres de Salvador Dali, Robert Delaunay, Paul Klee, Max Ernst, Joseph Beuys ou Andy Warhol.

Moyens d'expression nouveaux

La Fondation Emanuel Hoffmann, dirigée par Maja Oeri, collectionne des oeuvres 'qui utilisent des moyens d'expression nouveaux, tournés vers l'avenir et qui ne sont généralement pas encore compris par tous'. Ces oeuvres sont à la libre disposition du Kunstmuseum de Bâle pour des expositions temporaires ou permanentes.

La Fondation Laurenz, fondée par Maja Oeri, a pris entièrement à sa charge la construction du Schaulager. La conception du dépôt a été confiée aux architectes bâlois Herzog & de Meuron.

La Fondation Emanuel Hoffmann a été créée en 1933 par Maja Hoffmann, grand-mère de Maja Oeri. La collection est composée de peintures, de dessins, de sculptures, d'installations, de photographies et de films, soit plus de 650 oeuvres de plus de 150 artistes.

www.schaulager.org

/ATS