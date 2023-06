Le Schaulager à Münchenstein (BL) ouvre ses portes au public

Le Schaulager, à Münchenstein (BL) près de Bâle, ouvre ses portes au public pour la première fois depuis 2016 à l'occasion de son 20e anniversaire. Ce dépôt abrite les collections de la Fondation Emanuel Hoffmann.

Le Schaulager n'est que très rarement accessible au public. L'exposition 'Out of the box', visible de samedi jusqu'au 19 novembre, est donc l'occasion d'admirer une sélection des oeuvres entreposées dans les vastes salles du dépôt conçu par les architectes Herzog & de Meuron.

Des oeuvres de 25 artistes sont présentées, dont Dieter Roth, Katharina Fritsch, Robert Gober, Rodney Graham et Peter Fischli. Certaines sont montrées pour la première fois au public. On peut aussi y voir de nombreuses vidéos comme 'Circular Breathing' de Gary Hill, 'Gamma' de Jane et Louise Wilson ou encore 'Ravel Ravel Interval' d'Anri Sala.

Dans cette exposition, les petits bustes en chocolat de Dieter Roth côtoient les rats monstrueux de Katharina Fritsch. On passe devant une caisse de piano en bois grossièrement charpenté de Richard Artschwanger, puis à côté des maquettes d'architecture et d'habitat de Jean-Frédéric Schnyder réalisées avec des cartons à bananes.

Diversité de l'art contemporain

'Out of the box' montre la grande diversité de l'art contemporain. La Fondation Emanuel Hoffmann, dirigée par Maja Oeri, collectionne des oeuvres 'qui utilisent des moyens d'expression nouveaux, tournés vers l'avenir et qui ne sont généralement par encore compris par tous'. Ces oeuvres sont à la libre disposition du Kunstmuseum de Bâle pour des expositions temporaires ou permanentes.

La Fondation Emanuel Hoffmann a été créée en 1933 par Maja Hoffmann, grand-mère de Maja Oeri. La collection est composée de peintures, dessins, sculptures, installations, photographies et films, soit plus de 650 oeuvres de plus de 150 artistes, parmi lesquels Salvador Dali, Robert Delaunay, Paul Klee, Max Ernst, Joseph Beuys et Andy Warhol.

