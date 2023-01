Le Théâtre de Vidy-Lausanne dévoile son nouvel écrin

Après deux ans et demi de travaux, la rénovation et l'agrandissement du Théâtre Vidy-Lausanne sont terminés. L'institution compte désormais cinq salles, dont une toute nouvelle pour les répétitions. La capacité d'accueil augmente de 15%. Ouverture prévue le 18 janvier.

Le théâtre au bord de l'eau, dessiné par l'architecte Max Bill et construit à l'occasion de l'Exposition nationale suisse de 1964, devient désormais 'une cité du théâtre au bord de l'eau', selon les mots de son directeur Vincent Baudriller.

Le nouvel écrin de l'établissement a été présenté mercredi aux médias. Entièrement rénovée et modernisée, sa salle principale a gagné en espace, en longueur et en hauteur. Elle pourra accueillir 430 personnes au lieu de 365 à 385 jusqu'ici. Au total, avec sa nouvelle grande salle de répétition qui libère pour cet usage les salles de spectacle, le théâtre peut offrir environ 70'000 places par saison, soit 15% de plus qu'auparavant.

Coût des travaux: 27,5 millions de francs, dont 25 millions pour la Ville de Lausanne.

/ATS