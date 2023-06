Le Théâtre de Vidy présente sa première partie de saison 2023-2024

Le Théâtre Vidy-Lausanne a présenté jeudi la première partie de sa saison 2023/2024. Riche de 25 spectacles, dont une dizaine de créations, avec des équipes artistiques suisses et étrangères, elle s'étalera de septembre prochain à février 2024.

Autour du théâtre et de la danse, d'autres formes artistiques seront convoquées comme la musique, le cinéma, les arts visuels ou encore les conférences performées. Et autour des spectacles, le théâtre continuera aussi à proposer de nombreuses rencontres, débats et ateliers, ont indiqué jeudi en préambule ses responsables.

'La cité du théâtre au bord de l'eau', qui compte désormais cinq salles, dont une nouvelle pour les répétitions, partagera sa scène avec notamment des artistes du bassin méditerranéen. Le Rhône sera en effet comme un fil navigateur du Valais à la Camargue en passant par Vidy, Genève et Avignon. Le fleuve 'nous relie à la mer au milieu des terres, à l'Europe méditerranéenne, au Proche-Orient et à l'Afrique', a résumé le directeur de Vidy-Lausanne Vincent Baudrier.

www.vidy.ch

/ATS