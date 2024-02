Le chef d'orchestre japonais Seiji Ozawa est décédé à 88 ans

Le célèbre chef d'orchestre japonais Seiji Ozawa, qui a conduit les orchestres les plus réputés du monde, est mort chez lui à Tokyo, ont annoncé vendredi des médias japonais. Il était âgé de 88 ans.

La télévision publique NHK et d'autres médias japonais ont rapporté que le musicien était mort mardi d'une insuffisance cardiaque. Selon le quotidien Asahi Shimbun, les funérailles se sont déroulées en présence de ses proches.

M. Ozawa était né en 1935 dans la province chinoise de Mandchourie, alors une colonie japonaise. Il a commencé à apprendre le piano à l'école primaire, mais après s'être cassé deux doigts en jouant au rugby - une autre de ses passions - lorsqu'il était adolescent, il s'est tourné vers la direction d'orchestre.

M. Ozawa s'est installé à l'étranger en 1959 et a rencontré certaines des plus grandes personnalités du monde de la musique classique, notamment le compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein, dont il est devenu l'assistant à l'Orchestre philharmonique de New York (Etats-Unis) pendant la saison 1961-1962.

Il a ensuite dirigé les orchestres de Chicago (Etats-Unis), Toronto (Canada) et San Francisco (Etats-Unis), et occupé pendant 29 ans le poste de directeur musical de l'Orchestre symphonique de Boston (Etats-Unis), donnant son nom à une salle de concert.

Il avait quitté son poste en 2002 pour devenir le chef d'orchestre principal de l'Opéra d'État de Vienne, en Autriche, jusqu'en 2010.

