Le cirque Knie a lancé sa tournée 2023 aux accents ukrainiens

Le cirque Knie a lancé vendredi sa tournée 2023 dans son fief de Rapperswil-Jona (SG). Il fait la part belle, cette année, à des artistes ukrainiens. Les numéros sont accompagnés par un spectacle visuel aquatique. Les animaux ont en revanche disparu du chapiteau.

De Jeka Dehtiarov, virevoltant dans sa roue Cyr, à Kateryna Korneva sur son cerceau aérien en passant par les athlétiques 5 Boys sur leur double mât chinois, les acrobates ukrainiens sont à l'honneur chez Knie, un an après l'invasion russe dans leur pays.

Visuel et musical

Le spectacle laser Extreme Light, venu lui aussi de l'Ukraine, s'ajoute à ce programme concocté avec le Circus Theater Bingo de Kiev. De plus, la violoniste et chanteuse Evgeniya Aknazarova accompagne les numéros du spectacle.

La Mongolie est aussi bien représentée: la troupe Zola forme une pyramide humaine de 14 mètres avec leurs sauts à bascule alors que les jeunes artistes de la troupe Mongolian Contortion repoussent les limites de la souplesse.

Motos et BMX encore de la partie

Comme ces dernières années, les amateurs d'acrobaties sur deux roues ne seront pas en reste. Les 'helldrivers' effectuent des 'loopings' en atteignant des pointes à 70 km/h à l'intérieur de leur 'Splitting Globe of Speed'. Sur leurs BMX, Juan Carlos Ordoñet et son équipe colombienne réalisent, eux, figures et sauts sur des rampes.

En outre, des images dansantes spectaculaires, faites d'eau et de lumière, sont présentées pour la première fois sous cette forme en Suisse, tout au long des séances.

La tournée va se poursuivre en Suisse alémanique jusqu'en été, avant de s'arrêter en Suisse romande de la fin août à la fin octobre, de Fribourg à Sion, en passant par Genève, Nyon (VD), Lausanne et Vevey (VD). Elle repartira outre-Sarine et au Tessin en novembre avant de s'achever à Lucerne du 8 décembre au 5 janvier prochain.

/ATS