Le concurrent néerlandais exclu de l'Eurovision

Le diffuseur néerlandais Avrotros juge 'disproportionnée' l'exclusion samedi du concurrent néerlandais Joost Klein pour la finale de l'Eurovision, suspendu la veille après un incident sans lien avec la participation controversée d'Israël.

Avrotros a déclaré dans un communiqué transmis à l'AFP trouver la disqualification 'disproportionnée' et s'est dit 'choquée par la décision' de l'Union européenne de radiodiffusion (UER). 'Nous le regrettons profondément et y reviendrons plus tard'.

L'UER, qui chapeaute le concours, a expliqué dans un communiqué que la police suédoise enquête sur 'une plainte déposée par une femme membre de l'équipe de production à la suite d'un incident survenu après sa prestation lors de la demi-finale de jeudi soir'.

'Pendant que la procédure judiciaire suit son cours, il ne serait pas approprié qu'il continue à participer au concours', a indiqué l'organisation rappelant appliquer 'une politique de tolérance zéro à l'égard des comportements inappropriés'.

Décision 'très radicale'

Le système de radiodiffusion publique néerlandais NPO a qualifié la décision de 'très radicale'. 'C'est une déception pour les millions de fans de l'Eurovision aux Pays-Bas et dans d'autres pays européens', a-t-il affirmé.

'Nous évaluerons de manière approfondie le cours des événements après le concours Eurovision de la chanson avec Avrotros, l'UER et toutes les autres parties impliquée', a-t-il ajouté.

Jeudi, lors de la conférence de presse qui avait suivi la demi-finale de la compétition qui se veut apolitique, Joost Klein, 26 ans et les cheveux peroxydés, avait attiré l'attention en marquant son désaccord avec le fait d'être placé à côté de la représentante israélienne Eden Golan. Il avait notamment recouvert ostensiblement son visage du drapeau néerlandais à plusieurs reprises.

Son exclusion n'a toutefois rien à voir avec son attitude envers d'autres délégations, a souligné l'UER.

'Intimidation'

Vendredi, Joost Klein, avait déjà été privé des importantes répétitions générales à la veille de la finale de l'Eurovision.

Interrogée par l'AFP, la police suédoise a confirmé avoir ouvert une enquête pour 'intimidation'. Le dossier a été transmis au parquet.

Officiellement apolitique, l'Eurovision est cette année bousculée par la guerre à Gaza.

Le jeune chanteuse israélienne, Eden Golan, 20 ans, a décroché jeudi soir son ticket pour la finale avec la chanson 'Hurricane', dont la version initiale avait dû être modifiée car considérée comme faisant allusion à l'attaque du Hamas qui a ensanglanté Israël le 7 octobre.

/ATS