Le créateur des Éditions de l’Aire à Vevey est décédé

Michel Moret, fondateur des Editions de l’Aire à Vevey, est décédé vendredi à l’âge de 79 ans. Il a publié près de 1500 titres en 45 ans d'activité.

Michel Moret s'est éteint vendredi 22 décembre des suites d’un AVC, a indiqué sa fille Ariane Moret dimanche matin à Keystone-ATS. Elle revenait sur une information publiée sur le site de 24 Heures en ligne.

L'éditeur a publié des textes de Charles Ferdinand Ramuz, Jacques Chessex, Maurice Chappaz, Corinna Bille, Alice Rivaz ou Friedrich Dürrenmatt. Pour les 40 ans de la maison est paru 'Le journal de Monique Saint-Hélier', comprenant 18 tomes.

Michel Moret a aussi lancé des écrivains comme Pascale Kramer ou Blaise Hofmann et publié de jeunes talents à l'instar de Reynald Freudiger et Romain Deblüe.

Aussi des livres de politiciens romands

Il publiait encore les livres de politiciens romands. 'L'Aire se veut un creuset ouvert à toutes les sensibilités, pour autant qu'il y ait une qualité', avait expliqué Michel Moret à Keystone-ATS avant les élections fédérales d'octobre dernier. 'Le pays est petit, on ne peut pas se permettre d'être une chapelle inféodée à un seul mouvement politique.'

Lui-même avait pris la plume à plusieurs reprises, pour rédiger 'Le vieil homme et le livre' et plus récemment le 'Besoin de lumière'.

Ce fils de paysans, neuvième d’une famille de onze enfants, est né en 1944 à Estavayer-le-Lac. Il aurait fêté son 80e anniversaire en janvier prochain.

