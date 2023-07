Le crooner américain Tony Bennett est mort à l'âge de 96 ans

Tony Bennett, le dernier des grands crooners américains, apprécié pour sa personnalité chaleureuse et sa constance sur plus de sept décennies, est mort vendredi à l'âge de 96 ans, a-t-on appris auprès de son agent.

Chanteur d'une autre époque, celle des crooners comme Frank Sinatra, il avait fait un retour en grâce dans les années 2010, puis s'était distingué par ses duos avec Lady Gaga, avec laquelle il a enregistré deux albums en 2014 et 2021.

'Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 96 ans dans sa ville natale de New York', a déclaré à l'AFP, Sylvia Weiner, son agente. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer.

Né le 3 août 1926 à Astoria, dans le quartier du Queens, le plus cosmopolite de New York, Anthony Benedetto, de son vrai nom, doit une partie de sa longévité unique à sa technique vocale.

Formé au bel canto, celui qui se faisait appeler Joe Bari au tout début de sa carrière aura conservé sa voix intacte tout au long de sa vie, capable de pousser les décibels jusque dans les stades, à 80 ans passés.

Milliers de concerts

Ses plus grands titres sont venus tôt dans sa carrière, au début des années 50, avec notamment 'Because of You', 'Rags to Riches' ou 'Cold, Cold Heart', tous numéros un des ventes, et n'ont été suivis d'aucun hit en bonne et due forme.

Mais Tony Bennett, qui a adopté le nom de scène américanisé que lui suggérait l'humoriste Bob Hope, a conservé un public fidèle, entretenu grâce à des milliers de concerts et une prestance scénique reconnue par tous.

/ATS