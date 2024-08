Le gouvernement bâlois dessine les contours de l'Eurovision 2025

Fort de sa nomination vendredi pour accueillir l'Eurovision 2025, Bâle passe au concret. Le Conseil d'Etat a soumis au parlement bâlois le projet de financement de l'événement. Un vote est attendu pour le 11 septembre.

Un montant net de 34,964 millions de francs est prévu pour accueillir l'Eurovision, indique dans un communiqué le Conseil d'Etat tôt samedi matin.

Sont compris dans ce budget 14,592 millions pour l'infrastructure et les pertes de recettes dans la région de St-Jacques, 7,875 millions pour le sauvetage et la cybersécurité, 5,07 millions pour l'hébergement et 2 millions pour les transports. Pas moins de 915'000 francs sont en outre prévus pour les manifestations annexes et 800'000 francs pour l'organisation du projet et la communication.

Les autorités veulent, en marge de l'événement principal dans la halle Saint-Jacques, installer une Arena Plus dans le parc Saint-Jacques le jour de la finale. Son coût, de l'ordre de 2,5 millions, doit être couvert par les recettes des billets notamment.

