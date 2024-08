Le photographe grison Hans Danuser est décédé

Le photographe et artiste grison de renommée internationale Hans Danuser est décédé à l'âge de 71 ans. La Fondation Garbald à Castasegna (GR), dont il était le président d'honneur, a confirmé samedi cette information de la Südostschweiz.

Né en 1953 à Coire, Hans Danuser est considéré comme l'un des précurseurs de la photographie contemporaine en Suisse à partir des années 1980. Ses œuvres ont été présentées dans d'importantes expositions en Suisse et à l'étranger.

Il était connu pour son approche de l'art en lien avec la science et les questions contemporaines. Son cycle 'In Vivo' de 1989 - avec des photos sur le marché de l'or, la biotechnologie et l'énergie nucléaire - lui a également valu une reconnaissance internationale.

Dans les années 1990, Hans Danuser a consacré son travail à la recherche génétique et à la médecine de la reproduction. Il a également thématisé le sujet du changement climatique. En mai de cette année, il a fait don de ses archives à la Fondation suisse pour la photographie.

/ATS