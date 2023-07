Le plus vieil orgue jouable du monde à l'honneur à Sion

Le plus ancien orgue jouable au monde est au coeur d'un festival international qui débute samedi à Sion. Un rendez-vous qui se déroule chaque année depuis plus d'un demi-siècle et attire des musiciens des quatre coins du monde.

La 54e édition du Festival international de l'orgue de Valère propose sept concerts jusqu'au 26 août, tous les samedis à 16h00 à la basilique de Valère. Les organistes qui se produiront viennent cette année de Suisse, d'Autriche, d'Espagne, de France, d'Italie, des Etats-Unis et du Brésil, précise à Keystone-ATS Aurélie Fernandez, responsable de la communication de l'événement.

Les musiciens aborderont différents styles de musique du Moyen Age à nos jours. Plusieurs instruments s'allieront à l'orgue comme le violon, la sacqueboute (ancêtre du trombone), le clavicythérium (clavecin vertical), la harpe ou encore les galanteries (percussions cymbales, castagnettes, tambourin basque, tambour impérial à claquettes, tamarra napolitaine, tambourins provençaux).

Exécution improvisée

En concert d'ouverture le public découvrira le Brésilien Marcelo Giannini et la mezzo-soprano et violoniste Saskia Salembier. 'Le duo nous plongera dans l'époque du 'früh-baroque', dans un programme fort intéressant allant de Scheidemann et Frescobaldi à Buxtehude', indique Aurélie Fernandez. 'Nous entendrons l'orgue en solo ou en duo avec le violon ou le chant', précise-t-elle.

Le 12 août se produira le More Hispano Ensemble avec orgue, flûte à bec, soprano et harpe. La formation 'est connue pour offrir des projets uniques basés sur un concept extrêmement inhabituel dans le domaine de la musique ancienne: l'exécution entièrement improvisée de toutes les pièces incluses dans ses programmes', détaille Aurélie Fernandez.

Au fil des siècles

Construit en 1435, l'orgue de la basilique de Valère est le plus ancien jouable au monde. Les 180 tuyaux d'orgue - pour autant de notes différentes - de cette époque existent toujours et environ 180 tuyaux supplémentaires ont été rajoutés au fil des siècles.

Depuis 2019, l'orgue est accordé au tempérament mésotonique (quart de comma). Celui-ci 'diminue les quintes pour améliorer la justesse des tierces', explique Aurélie Fernandez.

Canicules et sècheresse

Jouer de l'orgue de Valère n'est pas donné à tout le monde. Les touches sont courtes et un certain doigté est nécessaire, car il n'est pas possible d'utiliser les pouces comme c'est le cas pour un piano par exemple.

Mais les organistes se bousculent au portillon pour décrocher le privilège de jouer sur le vénérable instrument. 'Nous recevons énormément de demandes pour prendre part au festival, mais aussi simplement pour voir cet instrument unique', indique Aurélie Fernandez.

Depuis sa création, le festival se déroule toujours en été. Mais cela pourrait changer dans quelques années, le précieux orgue n'appréciant pas canicules et sécheresse.

