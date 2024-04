Le soutien à la culture reste prioritaire en Valais

Dans sa stratégie culture 2030, l'Etat du Valais souhaite rendre la culture plus accessible à la population et mieux accompagner les artistes dans leur carrière. Le plan d'action élaboré veut aussi créer des synergies entre culture et économie, société, ou nature.

'Le nerf de la guerre, c'est les finances. Les moyens à disposition de la culture sont limités', a indiqué mardi en conférence de presse le chef du département de la santé, des affaires sociales et de la culture Mathias Reynard. L'idée est donc notamment de travailler sur l'interdisciplinarité afin de développer des cofinancements.

A titre d'exemple, le département de la culture cite la Valais Film Commission. 'Du côté de la culture, on les soutient parce qu'on soutient le cinéma avec un pôle de compétences', explique le conseiller d'Etat. Et de l'autre, il y a un financement par le département de l'économie qui y voit un intérêt économique via l'exportation des paysages valaisans dans le monde entier, une publicité indirecte pour le tourisme, dont l'économie locale profite largement.

/ATS