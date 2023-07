Le styliste valaisan Kévin Germanier lauréat du prix Rünzi 2023

Le styliste valaisan Kévin Germanier est le lauréat 2023 du prix Rünzi. Le fondateur de la marque de haute couture écoresponsable Germanier a habillé des stars telles que Lady Gaga, Beyoncé ou encore Rihanna.

Avec ce prix, le conseil de la fondation 'Divisionnaire F. K. Rünzi', présidé par le conseiller d’Etat Christophe Darbellay, souhaite mettre à l'honneur une personnalité d'exception pour son travail alliant tradition et innovation, son engagement durable et éthique, et la visibilité qu'il offre au canton du Valais sur la scène internationale, indique un communiqué du canton publié mercredi.

Les créations de M. Germanier associent tricot et 'upcycling'. Par ce biais, il transforme de manière les déchets de l'industrie textile en pièces de haute couture élégantes et éthiques, en y ajoutant des perles, des plumes et des strass. Son travail reflète à la fois son attachement à la préservation de l'environnement et son désir de repousser les limites de l'esthétique traditionnelle.

Originaire de Granges et âgé de 31 ans, Kévin Germanier est sorti diplômé en 2021 du prestigieux Central Saint Martins College of Art and Design à Londres. Il s'est rapidement distingué par ses créations originales qui lui ont valu de nombreux prix.

Tricoteuses

La maison Germanier est devenue un acteur incontournable de la Fashion Week de Paris depuis 2020. L'une des particularités du travail de Kévin Germanier réside dans son étroite collaboration avec une équipe de tricoteuses valaisannes, qui jouent un rôle essentiel dans le succès de la marque Germanier.

Kévin Germanier est également un fervent défenseur de la durabilité et de l'éthique dans l'industrie de la mode. Il promeut des pratiques de production transparentes afin de favoriser une mode plus respectueuse de l'environnement et socialement responsable.

Le Prix Rünzi, doté de 20'000 francs, est attribué depuis 1972. Il peut être décerné à toute personnalité ayant fait particulièrement honneur au canton du Valais. La cérémonie de remise du prix aura lieu le 12 septembre à Sion.

/ATS