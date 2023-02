Léa Seydoux et Jeremy Irons aux Rencontres 7e Art à Lausanne

L'actrice française Léa Seydoux et l'acteur et réalisateur britannique Jeremy Irons sont les invités d'honneur de la 6e édition des Rencontres 7e Art, du 4 au 12 mars à Lausanne. Huit 'films du patrimoine' exploreront la thématique 'Entre rêve et réalité'.

Projections - dont une dizaine d'avant-premières - ateliers, rencontres, masterclass, table ronde, dédicaces et événements spéciaux attendent le public. L'événement gravite cette année autour du Casino de Montbenon, mais investit aussi les cinémas Pathé de la capitale vaudoise, l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), l'Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA) et la Fondation Jan-Michalski de Montricher (VD), a communiqué le festival.

Jeremy Irons lancera les festivités lors de la cérémonie d'ouverture. L'acteur multirécompensé présentera plusieurs films dans lesquels il a joué: 'La Maîtresse du lieutenant français' (Karel Reisz, 1981), 'La Maison aux esprits' (Bille August, 1993), 'Un Amour de Swann' (Volker Schlöndorff, 1984) et 'L'Homme qui défiait l'infini' (Matthew Brown, 2015).

Léa Seydoux sera présente lors du deuxième week-end et pour la cérémonie de clôture. Elle présentera 'Grand Central' (Rebecca Zlotowski, 2013) et 'L'Enfant d'en haut' (Ursula Meier, 2012). L'actrice avait participé aux premières Rencontres 7e Art en 2018.

Vingt-cinq autres invités sont annoncés. La réalisatrice marocaine Maryam Touzani et son conjoint Nabil Ayouch dévoileront en avant-première leur dernier film 'Le Bleu du Caftan'. Le réalisateur français Cédric Klapisch animera une masterclass et présentera 'En corps' (2022) et 'Le Péril jeune' (1995), séance qui sera précédée d'une rencontre. Jean Dujardin, Valeria Bruni Tedeschi ou encore Kacey Mottet-Klein figurent aussi parmi les hôtes de cette cuvée.

Huit 'chefs-d'oeuvre'

Les huit 'chefs-d'oeuvre' sélectionnés dans le cadre des 'films du patrimoine', en collaboration avec la Cinémathèque suisse, seront projetés dans la salle du Cinématographe au Casino de Montbenon. Des intervenants du Centre d'études cinématographiques de l'Université de Lausanne apporteront un éclairage sur chacun d'eux.

Il s'agit de 'Miracle à Milan' (Vittorio de Sica, 1951), 'Nuits blanches' (Luchino Visconti, 1957), 'L'Année dernière à Marienbad' (Alain Resnais, 1961), 'La Cité des femmes' (Federico Fellini, 1980), 'Nostalghia' (Andreï Tarkovski, 1983), 'Dreams' (Akira Kurosawa, 1990), 'Lost Highway' (David Lynch, 1997) et 'Tropical Malady' (Apichatpong Weerasethakul, 2004).

Le festival créé par Vincent Perez propose de voir ou revoir sur grand écran des films majeurs de l'histoire du 7e art et de rencontrer des réalisateurs et des acteurs. Le tout sans compétition, juste pour le plaisir du cinéma.

/ATS